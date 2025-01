Gewalttat mit zwei Toten in Aschaffenburg (Ralf Hettler/dpa)

Der 28-Jährige ist ein Asylbewerber aus Afghanistan, wie mitgeteilt wurde. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Herrmann war er in psychiatrischer Behandlung gewesen und sollte aus Deutschland ausreisen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler griff er eine Kindergartengruppe an. Bei dem erwachsenen Toten, einem 41 Jahre alten Mann, soll es sich um einen Passanten handeln, der die Kinder schützen wollte.

Bundeskanzler Scholz sprach von einer unfassbaren Terror-Tat. Er sei es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten in Deutschland zutrügen - von Tätern, die eigentlich gekommen seien, um hier Schutz zu finden. Die Behörden müssten mit Hochdruck aufklären, warum der Attentäter überhaupt noch in Deutschland gewesen sei. Aus den gewonnenen Erkenntnissen müssten sofort Konsequenzen folgen - es reiche nicht zu reden, so der Bundeskanzler.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.