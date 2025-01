Bayern

Zwei Tote bei Messerattacke in Aschaffenburg - Scholz: "Unfassbare Terrortat"

Nach dem Messerangriff mit zwei Toten in einem Park in der bayerischen Stadt Aschaffenburg hat Bundeskanzler Scholz Konsequenzen gefordert. Die Behörden müssten mit Hochdruck aufklären, warum der Attentäter überhaupt noch in Deutschland gewesen sei, sagte der SPD-Politiker.