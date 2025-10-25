Russlands Krieg gegen die Ukraine

Massive Schäden durch Bombeneinschläge an einem Wohnhaus in Kiew. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Sieben weitere Personen seien verletzt worden. Beschädigt wurden demnach Wohngebäude, aber auch ein Ladenlokal. Es seien mehrere Brände ausgebrochen, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung im Onlinedienst Telegram. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew war in der Nacht erneut Ziel russischer Angriffe. Dabei seien mindestens sechs Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Klitschko mit. Zudem seien im Osten der Stadt mehrere Brände ausgebrochen.

Wegen des möglichen Einsatzes einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Russland galt zudem in der ganzen Ukraine kurzfristig Luftalarm.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.