Bei russischen Raketenangriffen auf die Stadt Saporischschja gab es mehrere Tote und Verletzte. (AFP / HANDOUT)

Das erklärte der Gouverneur der Region auf Telegram. Ukrainische Medien berichteten, der Angriff habe sich kurz nach Mitternacht ereignet. In Charkiw waren erst am Donnerstag vier Menschen durch einen russischen Drohnenangriff getötet worden. Am Abend trafen russische Raketen Wohnhäuser in der Stadt Saporischschja. Hier wurden bisher vier Tote und mindestens 20 Verletzte gemeldet.

Explosionen wurden auch auf dem Gelände des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja gemeldet. Die russische Leitung machte dafür die Ukraine verantwortlich. Größere Schäden habe es nicht gegeben.

