Zwei Tote bei russischen Angriffen auf Kiew - Selenskyj in Schweden erwartet

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson schütteln sich die Hände.
    Wollen sich heute erneut treffen: Selenskyj und der schwedische Ministerpräsident Kristersson (Archivbild). (Fredrik Sandberg / TT News Agency / Fredrik Sandberg)
    Nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew wurden bei Angriffen auf die Hauptstadt mindestens zwei Menschen getötet. Ein Hochhaus mit Wohnungen geriet auf mehreren Stockwerken in Brand. Zudem wurden in der ostukrainischen Region Poltawa nach Angaben des Gouverneurs Öl- und Gasanlagen durch einen russischen Angriff beschädigt.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj will heute nach Schweden reisen. Bei Gesprächen mit Premierminister Kristersson soll es unter anderem um Rüstungsexporte gehen.

