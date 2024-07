Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

266 Menschen wurden nach Angaben der Regierung verletzt. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 227 Kilometern pro Stunde erreichte der Sturm in der vergangenen Nacht die Nordküste des Inselstaats und richtete große Schäden an. Inzwischen zieht er weiter in Richtung des chinesischen Festlandes.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.