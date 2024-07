Der Taifun "Gaemi" richtete in Taiwan große Schäden an. (Uncredited / Hualien Fire Departme / Uncredited)

Rund 260 Menschen wurden nach Angaben der Regierung verletzt. Vor der Küste ging ein Frachter in der stürmischen See unter; neun Seeleute werden vermisst.

Der Taifun hatte in der vergangenen Nacht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern in der Stunde die Nordküste Taiwans erreicht und verursachte dort große Schäden. Zuvor war er über die Philippinnen gezogen; dort kamen mindestens 20 Menschen ums Leben. Nach dem Untergang eines Tankers droht dem Inselstaat zudem eine Ölpest. Derzeit zieht der Sturm weiter in Richtung China.

