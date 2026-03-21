Ostpazifik
Zwei Tote bei US-Angriff auf angebliches Drogenboot

Bei einem weiteren Angriff im Ostpazifik auf ein angebliches Drogenschmuggelboot hat die US-Armee zwei Menschen getötet.

    Die schwarz-weiße Kameraaufnahme zeigt das Bild eines Schiffes im Meer über dem "Unclassified" in grünen Großbuchstaben geschrieben ist. Es handelt sich dabei um eine Aufnahme des US-Militärs.
    Das US-Militär bei einem Angriff auf ein angebliches Drogenboot in der Karibik im Januar 2026. Vom aktuellen Angriff im Ostpazifik liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (AFP / HANDOUT)
    Die US-Küstenwache meldet außerdem einen Überlebenden. Nach Angaben des Militärs war das Boot entlang bekannter Schmuggelrouten unterwegs und an Drogenoperationen beteiligt.
    Die US-Regierung hat bereits dutzende Schiffe im Pazifik und der Karibik angreifen lassen, die angeblich in den Drogenhandel verwickelt waren. Eindeutige Beweise legte sie bisher nie vor. Manche Staaten kritisieren die Angriffe als völkerrechtswidrig und sprechen von außergerichtlichen Hinrichtungen. Bislang wurden fast 160 Menschen bei solchen Einsätzen getötet.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.