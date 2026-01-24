Östlicher Pazifik
Zwei Tote bei US-Angriff auf angebliches Drogenschmuggel-Boot

Das US-Militär hat im östlichen Pazifik erneut ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler angegriffen und zwei Menschen getötet.

    Luftaufnahme eines mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit fahrenden Schnellboots.
    Vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichtes Bild eines Schnellboots vor Venezuela mit mutmaßlichen Drogenschmugglern an Bord. (Aufnahme von Anfang September 2025) (picture alliance / Newscom / DEPARTMENT OF DEFENSE)
    Das Regionalkommando Süd teilte mit, dass eine Person überlebt habe. Nach ihr werde gesucht. Das Boot sei von Terror-Organisationen eingesetzt worden. Es sei auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen.
    Seit Anfang September greift das US-Militär immer wieder Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Rauschgift transportiert wird. Belege dafür werden nicht vorgelegt; das Militär beruft sich auf Erkenntnisse von Geheimdiensten.
