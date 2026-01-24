Östlicher Pazifik

Das Regionalkommando Süd teilte mit, dass eine Person überlebt habe. Nach ihr werde gesucht. Das Boot sei von Terror-Organisationen eingesetzt worden. Es sei auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen.
Seit Anfang September greift das US-Militär immer wieder Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Rauschgift transportiert wird. Belege dafür werden nicht vorgelegt; das Militär beruft sich auf Erkenntnisse von Geheimdiensten.
