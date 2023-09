Brände auf Sizilien (Vigili del Fuoco / dpa / Vigili del Fuoco)

In der Küstenstaddt Cefalù starb dem italienischen Zivilschutz zufolge eine 42-jährige Frau bei dem Versuch, ihre Pferde in Sicherheit zu bringen. In der Nähe von Palermo kam ein Mann ums Leben.

Zudem mussten 700 Touristen vorübergehend ihr Hotel verlassen. Sie konnten später in die Unterkunft zurückkehren.

In der Region herrscht bei Temperaturen von mehr als 35 Grad Trockenheit. Die Brände werden auch durch den heißen Scirocco-Wind aus Afrika begünstigt, der Sizilien immer wieder zu schaffen macht. Insgesamt wurden mehr als 50 Brandherde gezählt.

