Nach Angaben der Polizei starben sie in der Provinz Manitoba. Dort waren in den vergangen Tagen etwa 1.000 Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Insgesamt gibt es momentan gut 90 Waldbrände in Kanada. Die Behörden warnen angesichts der Dürre im Westen und im Zentrum des Landes vor einer besonders heftigen Waldbrand-Saison.

