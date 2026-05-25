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Das meldet das libanesische Gesundheitsministerium. Den Angaben zufolge gab es außerdem Angriffe auf den Bezirk Natabieh im Süden des Landes. Dort seien mindestens zehn Menschen verletzt worden, darunter auch Rettungskräfte, hieß es. Von israelischer Seite liegt keine Stellungnahme vor. Zwar gilt im Libanon eine von den USA vermittelte Feuerpause, dennoch kommt es immer wieder zu Angriffen zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.