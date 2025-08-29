Es gab erneut russische Angriffe auf die Ukraine. (picture alliance / newscom / Ukrainian State Emergency Servic)

Eine Person sei verletzt worden. Darüber hinaus ist die Zahl der Toten nach den schweren russischen Attacken auf Kiew am Vortag auf mindestens 23 gestiegen. Das russische Verteidigungsministerium meldet unterdessen den Abschuss von 54 ukrainischen Drohnen.

Heute beraten die Außen- und Verteidigungsminister der EU über weitere Sanktionen gegen Moskau. Bei dem Treffen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen dürfte unter anderem darüber gesprochen werden, wie die eingefrorenen russischen Vermögenswerte effizienter zur Finanzierung der Militärhilfen für die Ukraine genutzt werden könnten. Auch Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Kriegsende gelten als Thema der Gespräche.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.