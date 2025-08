Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Sie seien auf einem Moped unterwegs gewesen, als sie von der Drohne getroffen worden seien, teilte die örtliche Polizei mit. Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte in der Region Truppen an der Front. In der Stadt Charkiw besprach er mit Kommandeuren die Lage, wie Selenskyj auf der Plattform X berichtete. Nach seinen Angaben kämpfen auf russischer Seite auch Söldner aus China, Pakistan und afrikanischen Ländern.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

