Das mehrstöckige Wohngebäude im Bezirk Gebze nahe Istanbul war aus bislang ungeklärter Ursache eingestürzt. Dabei wurde eine Familie verschüttet. Wie der stellvertretende türkische Innenminister Aktas mitteilte, konnten die Rettungskräfte einen 12-Jährigen und eine 14-Jährige nur noch tot aus den Trümmern bergen.

Am Montag hatte es im Westen der Türkei ein Erdbeben der Stärke 6,1 gegeben. Das Epizentrum lag etwa 200 Kilometer entfernt von der Stadt Istanbul. Das Beben soll aber auch in der Millionenmetropole zu spüren gewesen sein.

