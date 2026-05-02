Wie der dortige Gouverneur mitteilte, wurden sieben weitere Personen verletzt. Die Stadt liegt in unmittelbarer Nähe zur Frontlinie und ist immer wieder russischen Drohnen- und Raketenangriffen ausgesetzt.
Das ukrainische Militär hat seinerseits nach eigenen Angaben mehrere russische Kampfjets im Uralgebirge mit Drohnen angegriffen - rund 1.700 Kilometer von der Grenze entfernt. Der Angriff auf einen Militärflugplatz im Gebiet Tscheljabinsk soll demnach bereits Ende vergangener Woche erfolgt sein. Von russischer Seite gab es keine Stellungnahme.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.