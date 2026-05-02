Ukraine-Krieg
Zwei Tote nach russischem Drohnenangriff auf Kleinbus in Cherson

Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

    Ein ukrainischer Soldat steuert eine Drohne in Donezk. Er sitzt in Uniform in einem Fahrzeug.
    Ein ukrainischer Soldat steuert eine Drohne in Donezk (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Jose Colon)
    Wie der dortige Gouverneur mitteilte, wurden sieben weitere Personen verletzt. Die Stadt liegt in unmittelbarer Nähe zur Frontlinie und ist immer wieder russischen Drohnen- und Raketenangriffen ausgesetzt.
    Das ukrainische Militär hat seinerseits nach eigenen Angaben mehrere russische Kampfjets im Uralgebirge mit Drohnen angegriffen - rund 1.700 Kilometer von der Grenze entfernt. Der Angriff auf einen Militärflugplatz im Gebiet Tscheljabinsk soll demnach bereits Ende vergangener Woche erfolgt sein. Von russischer Seite gab es keine Stellungnahme.
    Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.