Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurde eine weitere Person verletzt. Die russische Luftwaffe habe drei Gleitbomben abgeworfen. Der Militärgouverneur der Region Donezk rief die Einwohner erneut zur Flucht aus den frontnahen Gebieten auf. Kramatorsk liegt rund zwölf Kilometer von der Frontlinie entfernt. Bei einem weiteren russischen Luftangriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa wurde ein Todesopfer gemeldet.
Die ukrainische Armee hatte in der westrussischen Stadt Kotowsk ein Logistikzentrum eines Versandhändlers attackiert. Den Behörden zufolge wurden neun Menschen getötet und mehr als 60 verletzt.
Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.