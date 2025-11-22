In einer Stadt in der Wolgaregion Samara seien Trümmer abgeschossener Drohnen abgestürzt. Dabei seien zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzte worden, hieß es. Der Gouverneur von Samara erklärte, Ziel der ukrainischen Angriffe seien Anlagen der Energieinfrastruktur gewesen. In der Region gibt es unter anderem eine Ölraffinerie.
Die ukrainische Armee greift in ihrem Abwehrkampf immer wieder auch Anlagen auf russischem Gebiet an. Als Ziel wird genannt, die Finanzierung und Versorgung des gegnerischen Militärs einzuschränken.
