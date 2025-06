Bei schweren Unwettern in Frankreich kamen zwei Menschen ums Leben. (Christophe Delattre / AFP / dpa / Christophe Delattre)

17 weitere wurden Berichten zufolge landesweit verletzt. Der Zivilschutz meldet, dass in 110.000 Haushalten der Strom ausfiel. In Paris standen nach Starkregen die Boulevards unter Wasser. In der Nationalversammlung wurde eine Debatte über die Lage im Nahen Osten unterbrochen, weil Wasser durch das Dach eindrang.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.