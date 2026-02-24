Der Tatort nach der Zündung eines Sprengsatzes in Moskau. (AFP / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE HANDOUT)

Das Innenministerium teilte im Onlinedienst Telegram mit, ein Angreifer habe sich gegen Mitternacht einem Streifenwagen genähert und sei bei der Explosion ebenso ums Leben gekommen wie ein Polizist. Zwei weitere Polizisten seien mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Tat ereignete sich demnach im Stadtzentrum in der Nähe des Sawjolowski-Bahnhofs. Hintergründe und Motiv blieben zunächst unklar. Auch zur Identität des Angreifers wurden keine Einzelheiten genannt.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.