Comiczeitschrift "Mosaik"

Verschollene Digedags-Episode erscheint nach 62 Jahren

"Mosaik" erschien in der DDR im "Verlag Junge Welt". Die jetzt gefundenen Episoden aus den Sechzigerjahren mit den Kobolden Dig, Dag und Digedag wurden nicht veröffentlicht, weil der Verlag die Handlung kritisch sah und als zu klamaukig empfand. Stattdessen sollten in den Comics die Errungenschaften der Arbeiterbewegung stärker herausgestellt werden. Am 100. Geburtstag von Hannes Hegen am 16. Mai soll posthum eine der damaligen Episoden erscheinen.

"Mosaik" ist die älteste deutsche Comiczeitschrift, die heute noch erscheint. Die drei Helden Dig, Dag und Digedag bildeten die Anfänge der Geschichten. Seit 1975 erscheinen die Hefte monatlich mit den Hauptfiguren Abrax, Brabax und Califax.

