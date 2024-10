Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie Agenturen berichten, erhielt ein 72-Jähriger eine fast siebenjährige Gefängnisstrafe. Das Gericht in Moskau sah es als erwiesen an, dass er als Söldner für die Ukraine im Einsatz war. Er wurde bereits vor zwei Jahren festgenommen. In der westrussischen Stadt Woronesch verurteilte ein Gericht einen 30-jährigen US-Bürger zu weiteren sieben Jahren Haft in einem Straflager. Der Mann war 2022 bereits zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er betrunken einen Polizisten angegriffen haben soll.

Russland hatte in den vergangenen Jahren wiederholt US-Bürger festgenommen. Die Vorwürfe gegen sie reichten von Diebstahl und Streit im familiären Umfeld bis hin zu Spionage und Kritik an der russischen Armee. Im August hatte es den größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit Ende des Kalten Kriegs gegeben.

