BBC: Zwei Verletzte bei Messerangriff in London (Yui Mok/PA Wire/dpa)

Nach Angaben einer freiwilligen Nachbarschaftswache nahm die Polizei einen ⁠Verdächtigen fest. Der Mann sei im Stadtteil Golders Green im Norden der britischen Hauptstadt mit einem Messer unterwegs gewesen. Dabei habe er versucht, jüdische Passanten anzugreifen. Die beiden Opfer würden medizinisch versorgt. Die Londoner Polizei äußerte sich zunächst nicht zu dem ⁠Vorfall.

Der ⁠britische Premierminister Starmer ⁠nannte den Vorfall zutiefst besorgniserregend. Die ‌Tat ereignete sich vor dem Hintergrund einer Serie antisemitischer Angriffe in London. Im vergangenen Monat hatte die Polizei im Zusammenhang ​damit mehr als zwei Dutzend Menschen festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.