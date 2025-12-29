Zwei Drittel der deutschen Krankenhäuser schreibt rote Zahlen. (IMAGO / imagebroker / Stefan Laws)

Dies berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf das "Krankenhaus-Barometer" der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Demnach stieg der Anteil der Kliniken mit einem Jahresfehlbetrag gegenüber 2023 nochmals um fünf Punkte auf 66 Prozent an. Nur 34 Prozent der Kliniken erwirtschafteten einen Überschuss oder ein ausgeglichenes Ergebnis. Für dieses Jahr gehen die Kliniken in der Umfrage von einer nochmaligen Verschlechterung aus.

Der Chef der Krankenhausgesellschaft, Gaß, sprach von alarmierenden Zahlen. Deutschland steuere sehenden Auges auf eine Situation zu, die dramatische Auswirkungen auf die Kliniklandschaft haben werde. Eine Wartelistenmedizin werde dann auch hierzulande zur Realität, warnte Gaß.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.