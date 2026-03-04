Aus Polizeikreisen hieß es, dass damit wohl alle Verdächtigen festgenommen seien, die an den Schlägen auf Quentin Deranque beteiligt waren. Die Justiz ermittelt bereits gegen sechs Männer im Alter zwischen 20 und 26 Jahren wegen Totschlags und gegen einen wegen Beihilfe zum Totschlag.
Der 23 Jahre alte Rechtsextreme war nach einer Schlägerei mit Linksextremen gestorben. Sein Tod hatte in Frankreich zu erheblichen Spannungen zwischen den politischen Lagern geführt.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.