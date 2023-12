Zwei Tochterunternehmen von Signa melden Insolvenz an. (Monika Skolimowska/dpa)

"Signa Prime", nach eigenen Angaben eine der größten Immobiliengesellschaften Europas, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Geplant sei ein sogenanntes Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung, hieß es.

Dem Unternehmen gehören unter anderem die Karstadt-Immobilien in München und Berlin, der in Bau befindliche Elbtower in Hamburg, die Alsterarkaden und das Carsch-Haus in Düsseldorf. Das Tochterunternehmen Signa Development will morgen den Insolvenzantrag stellen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.