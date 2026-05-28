Nordukraine

Der Mann und die Frau seien am Morgen auf einem Feldweg nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt unterwegs gewesen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit. Das Gebiet Sumy ist immer wieder Ziel russischer Angriffe.
Nach Angaben der russischen Regierung bringen die Truppen derzeit die ukrainische Ortschaft Nowowassyliwka in der ostukrainischen Region Charkiw unter ihre Kontrolle. Dies meldet die amtliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die Angaben lassen sich kaum unabhängig prüfen.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.