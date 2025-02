Deutsche Bahn

Das Fahrgastaufkommen im Berliner Hauptbahnhof ist laut der Bahn deutlich gestiegen. (pa/dpa)

Im unteren Abschnitt werden zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. Durch die Arbeiten ist der Regionalverkehr eingeschränkt. An mindestens zwei Wochenenden - unter anderem an Ostern - wird der Tiefbahnhof komplett gesperrt. Fernzüge sollen dann an anderen Berliner Bahnhöfen halten.

Die Bahn reagiert mit den Umbauarbeiten nach eigenen Angaben auf ein gestiegenes Fahrgastaufkommen und will Verspätungen auf der Nord-Süd-Verbindung reduzieren.

