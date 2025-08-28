Würzburg
Zweitägige Klausurtagung von Union und SPD

Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag treffen sich heute in Würzburg zu einer zweitägigen Klausurtagung.

    Die Rednerpulte werden vor einer Pressekonferenz der Parteivorsitzenden von Union und SPD zur Vorstellung des Koalitionsvertrages im Paul-Löbe-Haus vorbereitet.
    In Würzburg wollen Union und SPD auf einer Klausurtagung ihre Zusammenarbeit aufpolieren. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Spahn, seinen SPD-Kollegen Miersch und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann über Schwerpunkte im zweiten Halbjahr beraten. Nach dem Streit um die von der SPD als Bundesverfassungsrichterin nominierte und von der Union abgelehnte Juristin Brosius-Gersdorf sowie den jüngsten Diskussionen um Sozialstaatsreformen, stehen auch allgemeine Fragen der Zusammenarbeit im Fokus. Als Gast wird NATO-Generalsekretär Rutte bei der Tagung in Würzburg erwartet.
    Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.