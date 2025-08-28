In Würzburg wollen Union und SPD auf einer Klausurtagung ihre Zusammenarbeit aufpolieren. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Spahn, seinen SPD-Kollegen Miersch und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann über Schwerpunkte im zweiten Halbjahr beraten. Nach dem Streit um die von der SPD als Bundesverfassungsrichterin nominierte und von der Union abgelehnte Juristin Brosius-Gersdorf sowie den jüngsten Diskussionen um Sozialstaatsreformen, stehen auch allgemeine Fragen der Zusammenarbeit im Fokus. Als Gast wird NATO-Generalsekretär Rutte bei der Tagung in Würzburg erwartet.

