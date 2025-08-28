Am Donnerstag und Freitag wollen die Spitzen der Fraktionen von Union und SPD bei einer zweitägigen Klausur in Würzburg den Fahrplan für die kommenden Monate festlegen. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Spahn, seinen SPD-Kollegen Miersch und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann über Schwerpunkte im zweiten Halbjahr beraten. Nach dem Streit um die von der SPD als Bundesverfassungsrichterin nominierte und von der Union abgelehnte Juristin Brosius-Gersdorf sowie den jüngsten Diskussionen um Sozialstaatsreformen, stehen auch allgemeine Fragen der Zusammenarbeit im Fokus.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese mahnte eine bessere Zusammenarbeit an. Nach den ersten 100 mitunter ruckeligen Tagen gelte es nun, die Weichen für einen erfolgreichen Herbst zu stellen, sagte Wiese den Funke-Medien. Die wichtigste Voraussetzung hierfür sei eine verlässliche Zusammenarbeit der Fraktionen von CDU/CSU und SPD.

