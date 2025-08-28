Würzburg
Zweitägige Klausurtagung von Union und SPD - Wiese (SPD) mahnt bessere Zusammenarbeit an

Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag treffen sich heute in Würzburg zu einer zweitägigen Klausurtagung.

    Die Rednerpulte werden vor einer Pressekonferenz der Parteivorsitzenden von Union und SPD zur Vorstellung des Koalitionsvertrages im Paul-Löbe-Haus vorbereitet.
    Am Donnerstag und Freitag wollen die Spitzen der Fraktionen von Union und SPD bei einer zweitägigen Klausur in Würzburg den Fahrplan für die kommenden Monate festlegen. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Spahn, seinen SPD-Kollegen Miersch und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann über Schwerpunkte im zweiten Halbjahr beraten. Nach dem Streit um die von der SPD als Bundesverfassungsrichterin nominierte und von der Union abgelehnte Juristin Brosius-Gersdorf sowie den jüngsten Diskussionen um Sozialstaatsreformen, stehen auch allgemeine Fragen der Zusammenarbeit im Fokus.
    SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese mahnte eine bessere Zusammenarbeit an. Nach den ersten 100 mitunter ruckeligen Tagen gelte es nun, die Weichen für einen erfolgreichen Herbst zu stellen, sagte Wiese den Funke-Medien. Die wichtigste Voraussetzung hierfür sei eine verlässliche Zusammenarbeit der Fraktionen von CDU/CSU und SPD.
