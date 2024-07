Bosnien-Herzegowina

Teilnehmer des Gedenkmarsches laufen durch die Wälder in der Nähe des ostbosnischen Dorfes Nezuk. (AFP / ELVIS BARUKCIC)

In der ostbosnischen Ortschaft Nezuk machten sich tausende Menschen auf den Weg. Die Teilnehmer trugen bosnische, palästinensische und türkische Flaggen.

Die 100 Kilometer lange Strecke führt an Massengräbern vorbei. Ziel ist eine Gedenkstätte unweit von Screbenica, wo am Mittwoch eine Zeremonie stattfinden soll.

Nach einer Entscheidung der UNO-Generalversammlung wird künftig am 11. Juli weltweit des Völkermords von Srebrenica 1995 gedacht. Dem Massaker bosnisch-serbischer Einheiten fielen damals rund 8.000 muslimische Männer und Jungen zum Opfer.

