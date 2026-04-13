Tarifkonflikt

Am Flughafen in München landet eine Maschine der Lufthansa. (Lukas Barth / dpa / Lukas Barth)

Die "Vereinigung Cockpit" hat die Pilotinnen und Piloten aufgerufen, bis einschließlich morgen die Arbeit niederzulegen. Der Ausstand betrifft die Flüge von Lufthansa, Lufthansa CityLine und Lufthansa Cargo. Nur heute sollen zusätzlich die Abflüge der Eurowings in Deutschland bestreikt werden. Der Luftfahrtkonzern kritisierte den Aufruf als "völlig neue Stufe der Eskalation". In der Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft und der Lufthansa geht es um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline.

Es ist nach zwei Runden mit Streiks der Piloten und einem Ausstand des Kabinenpersonals bereits die vierte große Arbeitskampf-Maßnahme in diesem Jahr bei Deutschlands größter Fluggesellschaft.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.