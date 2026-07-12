Nahost-Konflikt

Rettungseinsatz nach israelischen Angriffen im Gazastreifen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Hadi Daoud)

Zu Letzteren zählen auch Vertreter der arabischen Staaten. Bei dem Treffen soll es um die finanzielle Stabilität der Palästinensischen Autonomiebehörde gehen. Auch neue Finanzmittel für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau im Gazastreifen stehen auf der Agenda, wie ein EU-Vertreter mitteilte.

Bei israelischen Drohnenangriffen sind palästinensischen Medienberichten zufolge gestern mindestens sechs Menschen getötet worden. Bei einem Angriff auf ein Zeltlager sollen zwei Menschen tödlich getroffen worden sein, darunter eine Neunjährige. Außerdem berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa von vier Toten nach Drohnenangriffen. Israels Armee teilte mit, sie habe eine Waffenproduktionsstätte der Hamas ins Visier genommen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.