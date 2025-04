Atomverhandlungen

Die iranische Delegation leitet Außenminister Araghtschi. Für die USA nimmt der Gesandte Witkoff an den Beratungen teil. Die Gespräche werden vom Oman vermittelt und finden in der Botschaft des Golfstaates statt. Schon bei der ersten Runde vor einer Woche gab es keine direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Inzwischen erklärte sich auch Russland bereit zu vermitteln. Araghtschi hatte gestern bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow in Moskau erklärt, man habe ernste Zweifel an den Absichten Washingtons, werde aber an weiteren Verhandlungen teilnehmen. Nach den Beratungen in der vergangenen Woche hatten der Iran und die USA noch von konstruktiven Gesprächen gesprochen