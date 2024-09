Paralympische Spiele

Die Sportschützin Natascha Hiltrop (m) gewann bei den Paralympics in Paris auch die Goldmedaille beim Dreistellungskampf (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Oliver Kremer)

Insgesamt steht Deutschland mit derzeit 29 Medaillen, darunter sieben mal Gold, auf Rang 11 des Medaillenspiegels.

Silber im Weitspringen - Bronze im Einzelzeitfahren

Die deutsche Weitspringerin Nele Moos hat bei den Wettkämpfen überraschend die Silbermedaille gewonnen. Die 22-Jährige aus Duisburg sprang im Finale der Klasse T38 dreimal eine persönliche Bestweite, in ihrem letzten Versuch verbesserte sie ihren persönlichen Spitzenwert um ganze 20 Zentimeter und sicherte sich mit 5,13 Meter Platz zwei. Gold ging an die Ungarin Luca Ekler, die 5,56 Meter weit sprang.

Rad-Weltmeisterin Annika Zeyen-Giles hat im Straßenrennen - wie bereits im Einzelzeitfahren - die Bronzemedaille gewonnen. Die 39-Jährige aus Bonn musste sich nur der Australierin Lauren Parker und Jennette Jansen aus den Niederlanden geschlagen geben. Die querschnittgelähmte Handbikerin erreichte das Ziel nach 56:15 Minuten.

Chance auf zwei Goldmedaillen am Abend

Am Abend hat Tischtennis-Weltmeister Thomas Schmidberger die Chance, eine Goldmedaillie zu gewinnen. Er tritt dann gegen den Chinesen Feng Panfeng an. Es ist das dritte Mal, dass die beiden im Finale aufeinandertreffen. Die Endspiele in Rio und Tokio hatte jeweils Feng Panfeng für sich entscheiden können.

Ebenfalls die Chance auf eine Goldmedaille hat Schwimmer Taliso Engel. Die 100 m Brust der Klasse SB13 legte der Weltmeister schon im Vorlauf in 1:01,84 Minuten zurück und unterbot damit seinen eigenen Weltrekord. Für das Finale am Abend gilt er damit als Topfavorit.

