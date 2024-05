Der SV Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock haben jeweils Heimspiele und hoffen auf die Relegation. Bereits abgestiegen ist der VfL Osnabrück.

Den Aufstieg in die Bundesliga haben sich der FC St.Pauli und Holstein Kiel gesichert; Fortuna Düsseldorf spielt am Donnerstag in der Relegation gegen den Erstligisten VfL Bochum.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.