Schwimmer Josia Topf bei den Paralympics. (picture alliance / tennisphoto.de / Mathias Schulz)

Im Rückenschwimmen über 50 Meter ging die Silbermedaille an Josia Topf. Sieger wurde Denys Ostaptschenko aus der Ukraine. Gestern hatte der gebürtige Erlanger Topf bereits Gold im Lagenschwimmen geholt.

Kugelstoßer Kappel landete in der Startklasse F41 der Kleinwüchsigen mit einer Weite von 13,74 Metern auf Rang zwei hinter dem Usbeken Bobirjon Omonov (14,32 Meter). Der Athlet vom VfB Stuttgart hatte in dieser Saison bereits 15,07 Meter gestoßen und damit einen Weltrekord aufgestellt.

Erste Medaille für deutschen Badmintonspieler

Der Prothesensprinter Felix Streng lief über die 100 m der Startklasse T64 die drittbeste Zeit und gewann ebenfalls Bronze.

Triathlet Martin Schulz kam als Dritter ins Ziel und holte nach Gold 2016 und 2021 nun Bronze. Bereits zuvor hatte Triathlet Max Gelhaar Silber gewonnen. Der 26-Jährige, der eine halbseitige spastische Lähmung hat, lief in Paris hinter dem Spanier Daniel Molina als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde der Niederländer Nico van der Burgt. Anja Renner holte bei den Sehbehinderten Bronze. Nur Spanien und Italien waren stärker.

Die erste Paralympics-Medaille eines deutschen Badmintonspielers gewann der 60-jährige Thomas Wandschneider. Er setzte sich im kleinen Finale um Bronze in der Rollstuhl-Startklasse WH1 durch einen 2:0-Erfolg nach Sätzen gegen den Südkoreaner Jaegun Jeong durch. Nach einem engen ersten Durchgang (26:24) verlief der zweite mit 21:11 deutlich. Badminton ist in Paris erst zum zweiten Mal Teil des paralympischen Programms, in Tokio war das deutsche Team ohne Medaille geblieben.

