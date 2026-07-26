Krieg am Persischen Golf
Zweite Nacht ohne US-Angriff - Iran stellt Attacken ebenfalls ein

Nach zwei Nächten ohne US-Angriffe hat der Iran nach eigenen Angaben seine Attacken auf Ziele in der Region ebenfalls eingestellt.

    Eine Satellitenaufnahme zeigt den Persischen Golf und den Golf von Oman mit der Straße von Hormus.
    Derzeit gibt es keine US-Angriffe auf Ziele im Iran. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)
    Ein Armeesprecher erklärte, man habe die Vergeltungsmaßnahmen gestoppt. Die USA befänden sich in einer schwierigen Lage und suchten wahrscheinlich nach einer neuen Strategie. Zugleich drohte er damit, das Kriegsgebiet auszuweiten, sollten die USA ihre Luftangriffe fortsetzen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf bereits erfolgte Attacken der jemenitischen Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer. 
    US-Präsident Trump hatte am Freitag erklärt, er erwäge neue, massivere Angriffe auf den Iran. Es gebe aber auch Verhandlungen, die von Tag zu Tag ernsthafter würden. 
    Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.