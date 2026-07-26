Krieg am Persischen Golf

Ein Armeesprecher erklärte, man habe die Vergeltungsmaßnahmen gestoppt. Die USA befänden sich in einer schwierigen Lage und suchten wahrscheinlich nach einer neuen Strategie. Zugleich drohte er damit, das Kriegsgebiet auszuweiten, sollten die USA ihre Luftangriffe fortsetzen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf bereits erfolgte Attacken der jemenitischen Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer.
US-Präsident Trump hatte am Freitag erklärt, er erwäge neue, massivere Angriffe auf den Iran. Es gebe aber auch Verhandlungen, die von Tag zu Tag ernsthafter würden.
Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.