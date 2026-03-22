Eine Wahlurne nach der ersten Runde der Kommunalwahl in Menton im Südosten Frankreichs. (FREDERIC DIDES / AFP)

In großen Städten wird darüber entschieden, wer künftig das Rathaus führt. Die Wahlberechtigten in den großen Gemeinden stimmen nicht direkt für einen Bürgermeister. Sie wählen die Mitglieder des künftigen Rathauses, die dann wiederum den Amtsinhaber bestimmen. Der Ausgang ist vielerorts offen. Ergebnisse werden ab 20 Uhr erwartet.

Enges Rennen in den Großstädten

In der Hauptstadt Paris könnte es nach mehr als 25 Jahren mit Sozialisten an der Spitze einen Machtwechsel geben: Zwar lag in der ersten Runde der Kandidat von Sozialisten, Grünen und Kommunisten, Grégoire, deutlich vorne. Viele aus dem rechten Lager könnten nun aber die konservative Kandidatin Dati wählen. Die Umfragen vor der Wahl lassen einen knappen Ausgang erwarten.

In Marseille will der Kandidat des linken Lagers, Payan, Bürgermeister bleiben. Gegen ihn tritt der Kandidat des Rassemblement National, Allisio, an. Für die rechtsnationale Partei wäre ein Wahlsieg in der zweitgrößten Stadt des Landes ein großer Erfolg.

Auch Lyon in Ostfrankreich ist umkämpft: Der Fußballmanager Aulas will als Kandidat der Konservativen und Mitte-Kräfte ins Rathaus einziehen. In der ersten Runde erreichte er ein ähnliches Ergebnis wie der Amtsinhaber von den Grünen, Doucet. Dieser konnte sich die Unterstützung der unterlegenen Kandidatin der Linken, Belouassa-Cherifi, sichern.

Entscheidung in kleineren Kommunen bereits gefallen

In vielen kleineren Gemeinden stand bereits nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag ein Sieger fest. Die Kommunalwahlen in Frankreich gelten auch als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.