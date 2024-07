Wahlkabinen mit Vorhängen in den Farben der französischen Flagge. Die zweite Runde der Parlamentswahl beginnt in den Überseegebieten. (picture alliance / abaca / Blondet Eliot / ABACA)

In Frankreich selbst wird morgen gewählt. Bei der ersten Runde am vergangenen Wochenende waren die Rechtspopulisten des Rassemblement National stärkste Kraft geworden, vor dem Linksbündnis und dem Mitte-Lager von Präsident Macron. Nur ein Teil der 577 Parlamentssitze wurde direkt vergeben, in den anderen Wahlkreisen kommt es zu Stichwahlen. Die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse stehen daher erst anschließend fest. Mehr als 200 drittplatzierte Kandidaten des Linksbündnisses beziehungsweise des Regierungslagers zogen ihre Bewerbung zurück, um dem jeweils anderen bessere Chancen zu ermöglichen und damit einen Sieg der Rechtspopulisten zu verhindern.

