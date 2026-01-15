Begleitet werden soll die zweite Runde in Potsdam von Protesten hunderter Beschäftigter vor Ort. Nach zahlreichen Warnstreiks der vergangenen Tage wollen sie lautstark auf ihre Forderungen aufmerksam machen, wie es bei den Gewerkschaften hieß.
Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder lehnt das als unbezahlbar ab. Sie hat bisher noch kein Angebot vorgelegt.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.