Stichwahl in Rumänien: Der Rechtspopulist Simion (rechts im Bild) und der Pro-Europäer Dan treten gegeneinander an. (Andreea Alexandru / AP / dpa / Andreea Alexandru)

Simion, der die erste Runde der Wahl mit fast 41 Prozent der Stimmen für sich entscheiden konnte, geht als Favorit ins Rennen. Dan kam in der ersten Runde auf rund 21 Prozent der Stimmen.

Die Abstimmung gilt als Richtungswahl – auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Während Simion eine kritische Haltung zur Unterstützung der Ukraine vertritt und sich EU-skeptisch äußert, steht Dan für einen pro-europäischen Kurs. In Umfragen lagen beide Kandidaten zuletzt nahezu gleichauf.

Wichtige Stimmen aus dem Ausland

Mitentscheidend könnten erneut die Stimmen der im Ausland lebenden Rumäninnen und Rumänen sein. Sie hatten bereits in früheren Wahlen bei knappen Ergebnissen eine ausschlaggebende Rolle gespielt. Ihre Zahl wird auf deutlich über eine Million geschätzt. In der ersten Wahlrunde hatte Simion rund 60 Prozent der Stimmen der im Ausland lebenden Rumäninnen und Rumänen erhalten – ein deutlich höherer Anteil als im Inland.

Die Wahl im Ausland begann bereits am Freitag. Bis Samstagabend hatten mehr als 700.000 Rumänen außerhalb des Landes ihre Stimme abgegeben. Beobachter rechnen mit einer doppelt so hohen Wahlbeteiligung wie in der ersten Runde. Insgesamt sind 17,9 Millionen Rumänen wahlberechtigt.

Wiederholung nach Verfassungsgerichtsurteil

Rumänien befindet sich seit Monaten in einer politischen Krise. Im November hatte der zuvor weitgehend unbekannte Rechtsradikale Georgescu die erste Runde der Präsidentenwahl überraschend für sich entschieden. Das Verfassungsgericht erklärte die Wahl jedoch für ungültig und verwies dabei auf mutmaßliche Wahleinmischung durch Russland sowie Verstöße bei der Wahlkampffinanzierung. Georgescu wurde von der Wiederholungswahl ausgeschlossen.

Daraufhin trat Simion als Kandidat des rechten Lagers an. Dieser kündigte an, Georgescu im Falle seines Wahlsieges als Ministerpräsidenten einzusetzen. Er äußerte sich zuletzt skeptisch zur Integrität des Wahlverfahrens. In einem Video erklärte er, er werde die Wahl nur dann als korrekt anerkennen, wenn sie mit einem "Erdrutschsieg" für ihn ende.

Um den Vorschriften des rumänischen Wahlrechts nachzukommen, sperrte Simion am Samstag seine Profile in den sozialen Medien bei Facebook und TikTok. Demnach ist jegliche Wahlwerbung am Tag vor der Abstimmung sowie am Wahltag selbst untersagt.

Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr MESZ. Erste Auszählungsergebnisse werden am späten Abend erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.