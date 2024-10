Krise bei VW

Volkswagen will unter anderem bei den Löhnen seiner Mitarbeiter sparen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die IG Metall geht mit einer Lohnforderung von sieben Prozent in die Verhandlungen. Bereits in den ersten Verhandlungen im September hatte der kriselnde Konzern die Forderungen der Gewerkschaft nach sieben Prozent Erhöhung zurückgewiesen. Für die zweite Tarifrunde kündigte VW nun "konkrete Vorschläge zur Senkung der Arbeitskosten" an.

Laut Betriebsrat sollen drei Werke geschlossen, zehntausende Stellen gestrichen und die Löhne um zehn Prozent gekürzt werden. Das "Handelsblatt" berichtet, das Unternehmen wolle die Hälfte der geplanten Einsparungen durch Lohn- und Gehaltskürzungen sowie die Streichung von Boni und Sonderzahlungen erreichen.

Die Friedenspflicht bei Volkswagen läuft Ende November aus. Ab Dezember wären dann auch Warnstreiks möglich.

