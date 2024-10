In Litauen sind die Wähler am Sonntag zur zweiten Runde der Parlamentswahl aufgerufen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Yauhen Yerchak)

Zur Stimmabgabe sind etwa 2,4 Millionen Menschen aufgerufen. Sie entscheiden über 63 noch ausstehende Direktmandate. Die restlichen der insgesamt 141 Sitze im Parlament in Vilnius waren bereits vor zwei Wochen nach dem Verhältniswahlrecht vergeben worden. In der ersten Wahlrunde lagen die Sozialdemokraten deutlich vor der regierenden konservativen Vaterlandsunion von Ministerpräsidentin Simonyte. Auf die Außenpolitik Litauens dürfte der Wahlausgang nur geringe Auswirkungen haben. So sprechen sich alle großen Parteien für eine entschlossene Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland aus.

Litauen gehört zur NATO und zur Europäischen Union. Das Land grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Belarus.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.