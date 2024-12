Die Nationalversammlung in Südkorea (Lee Jin-man/AP/dpa)

Über den Antrag soll am Samstag abgestimmt werden.

Ein erster Antrag war am Widerstand der Regierungspartei PPP von Präsident Yoon gescheitert. Allerdings signalisierte deren Vorsitzender Han inzwischen, dass er den neuen Antrag unterstützen will.

Verfahren auch gegen Polizeichef und Justizminister

Die Nationalversammlung leitete zudem Amtsenthebungsverfahren gegen Polizeichef Cho und Justizminister Park ein. Präsident Yoon hatte in der vergangenen Woche im Streit mit der Opposition über den Staatshaushalt das Kriegsrecht ausgerufen und hob es wenige Stunden später wieder auf.

