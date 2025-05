Letzter Spieltag

Ein DFL-Ball im Tornetz (Symbolbild). (picture alliance / M.i.S.-Sportpressefoto / MiS)

Der 1. FC Köln steht kurz vor der Rückkehr in die Bundesliga. Dem Team von Trainer Friedhelm Funkel genügt im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Nachmittag ein Unentschieden, um als Zweitplatzierter direkt aufzusteigen. Der Hamburger SV hatte sich bereits am vergangenen Wochenende den ersten Aufstiegsplatz gesichert.

Außenseiter hoffen auf einen Patzer der Kölner

Drei Punkte hinter Köln liegen der SV Elversberg und der SC Paderborn. Beide verfügen über die bessere Tordifferenz und könnten bei einer Niederlage des 1. FC Köln am Verein vorbeiziehen. Elversberg ist zu Gast beim FC Schalke 04. Paderborn tritt beim Karlsruher SC an. Neben dem direkten Aufstieg kommt für beide Teams auch Relegationsplatz drei in Frage. Diesen streben auch Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Kaiserslautern an.

Relegation und Abstieg in die 3. Liga

Am unteren Ende der Tabelle stehen der SSV Ulm und Jahn Regensburg als Absteiger in die 3. Liga bereits fest. Den Relegationsrang 16 belegt aktuell Eintracht Braunschweig. Auch Preußen Münster und Greuther Fürth müssen noch um den Verbleib in der 2. Liga kämpfen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.