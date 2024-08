Säureangriff in Nordrhein-Westfalen

Zweiter Täter im Prozess nach Säureanschlag auf Topmanager Günther wurde verurteilt. (picture alliance/dpa/Federico Gambarini)

Wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mitteilte, verwarf er die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Wuppertal. Dieses hatte ihn im Februar zu elf Jahren Haft wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Die beiden Männer hatten 2018 den damals 51-jährigen Manager in einem Park bei Düsseldorf überfallen und ihm hochkonzentrierte Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet. Den Auftrag dazu sollen sie von einem noch Unbekannten bekommen haben - die Hintergründe sind unklar. Günther erlitt tiefe Verätzungen am Kopf und am Hals sowie an Armen und Beinen und musste mehrfach operiert werden.

(Az. 3 StR 279/24)

