Der Flughafen Paris-Charles de Gaulle (Archivbild). (imago stock&people)

Der europäische Verband Airlines for Europe zählte aufgrund des Ausstandes bisher mehr als 1.500 Flugausfälle mit fast 300.000 betroffenen Passagieren. Neben Verbindungen von und nach Paris sind auch Flughäfen in Nizza und Marseille betroffen. Etwa 270 Fluglotsen sind nach Angaben der französischen Flugaufsicht an dem Streik beteiligt, dies entspreche etwa 26 Prozent.

In Frankreich beginnen morgen die Sommerferien. Verkehrsminister Tabarot bezeichnete den Streik als "inakzeptabel". Aufgerufen zu dem Ausstand haben zwei Gewerkschaften der Fluglotsen. Sie protestieren gegen den Personalmangel und verlangen bessere Arbeitsbedingungen.

