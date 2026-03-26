Die Startrampe des deutschen Unternehmens Isar Aerospace auf dem Weltraumbahnhof Andøya Space Port (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Live-Bilder zeigten, wie der Countdown gestoppt wurde. Der Start war wegen schlechter Wetterbedingungen schon mehrmals verschoben worden. Das bayerische Start-up "Isar Aerospace" will mit seinen Raketen dem US-Konzern SpaceX Konkurrenz machen. Es geht darum, kleine und mittelgroße Satelliten ins All zu bringen. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen einen ersten Startversuch gemacht. Die Rakete stürzte nach wenigen Sekunden ins Meer.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.