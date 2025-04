Anlass ist laut dem Nachrichtenportal Axios der Tod eines zweiten Kindes, das an Masern erkrankt war. Kennedy entschied sich demnach zu der Reise, nachdem der Fall bekannt wurde. Der Sender NBC berichtet , Kennedy wolle an der Beerdigung des Kindes teilnehmen. Der Minister gilt als langjähriger Impfkritiker. Er hatte im Februar erklärt, Masernausbrüche gebe es jedes Jahr, und die Zahlen seien nicht ungewöhnlich.

Das Gesundheitsministerium in Texas meldete zuletzt einen Anstieg der Fälle um 14 Prozent binnen einen Woche und gibt die Zahl der Infizierten jetzt mit rund 480 an. Die zuständige US-Bundesbehörde verzeichnet mehr als 600 Fälle für das ganze Land. Im Jahr 2024 wurden in den USA insgesamt knapp 300 Fälle registriert.